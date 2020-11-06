Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: kaderini Trump'ın kaderiyle bir gören yerli ve millîcilerin aksine, arkasından teneke çalmaya can atıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Kaybedip kaybetmediği henüz kesinleşmedi. Ama kaderini Trump'ın kaderiyle bir gören yerli ve millîcilerin aksine, arkasından teneke çalmaya can atıyorum." düşüncesini dile getirdi.

"Bunun için gitmesini bile bekleyemedim. 'Güle güle' yazısını şimdiden yazdım, buraya bırakıyorum" diyen Beki, "Gidip gelse dahi gitmiş kadar oldu artık. Korkutma siyaseti elinde patladı; yaşadığı korku, yaşattığı sevinç yeter. Bin kaderi olsa, birini dahi böyle bir şarlatanla birleştirir mi yahu insan! ABD'de muhalefet, bulup bulabileceği en kötü adayla Trump'ı yendi." görüşünü savundu.

Beki, " Filipinler'den Brezilya'ya, hatta Macaristan'a, popülist şovmenler için kötü haber, sonun başlangıcı. Dalga terse döndü. Şafak atıyor. Yalancı şafaklardan bıkmadı, usanmadı belki bazıları. Ha babam çağ açıp çağ kapatmaktan yorulmadılar. Her gün 'yeni bir dönem'e girdiler. Fetihten fethe, yeni bir milattan yeni bir milada sürüklediler taraftarlarını. Bize vaat edilen 'bu yeni bir milat'ların da haddi hesabı yok gerçi. Birinden çıkıp diğerine girdiğimiz müjdelendi durdu. Bir soluklanamadı, rahat yüzü göremedi millet." ifadesini kullandı.

Beki, "Ama bu, popülist siyaset için gerçekten bir milat. Lümpen hırtlığı ve sandıklı zorbalık, Trump'ın şahsında ağır bir yenilgi aldı. Biden'a bayılmıyorum. Fakat Trump'ın sandığa gömülme ihtimalini bile çok sevdim. Bir de tam gömülse nasıl sevinmem! Hak, hukuk, özgürlük, demokrasi mücadelesi evrenseldir. Yoz rejimler, birbirini tutar. Yoldan çıkmış iktidarlar, birbirine nefes aldırır. Zorbalar iyi anlaşır, birbirleriyle anladıkları dilden konuşurlar. Dünyanın neresinde seçimli bir otoriter rejim kaybetse o yüzden seviniyorum, elimde değil." yorumunu yaptı.

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