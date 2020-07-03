Erdoğan'ın eski danışmanı Beki'den RTÜK'ün ekran karartma cezasına tepki: Akif’in Safahat’ı da yasaklanacak mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Tele1 ve Halk TV'ye verdiği ekran karartma cezasına, "Akif’in Safahat’ı da yasaklanacak mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Beki, "Merdan Yanardağ, Sultan Abdülhamid’i despotlukla, zalimlikle suçladığı için Tele1’e ceza kesilmiş. Millî şairimiz Mehmet Akif’in Safahat’ında neler var neler. ‘İstibdad’ ve ‘Asım’ şiirlerinde, sultana demediğini bırakmıyor. Merhum Akif’in elden düşürülmeyen kitabı da toplatılacak mı? ‘İstibdat/baskı rejimi kurdu’ diye Abdülhamid’e muhalefet etmemiş kaç aydın gösterilebilir ki o dönemden, bugün el üstünde tutuluyor olmasın! Katılmaz, eleştirirsiniz. Ama RTÜK’ü ne ilgilendirir?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, Tele1’e diğer ceza, ilahiyatçı Cemil Kılıç’ın sözlerinden. Diyanet’i eleştirenlerin Müslümanlığının neden sorgulanamayacağını anlatmaya çalışmış. Ama 'Cumhurbaşkanı ve Diyanet için İslam dışı denmesi nasıl kabul edilemezse' demek istediği cümleler, onlara İslam dışı demiş gibi gösterilmiş. Yanlış anlaşılması onları suç mu yapar? RTÜK tarihinde ilk kez ulusal bir ekranın karartılacak olmasını haklı kılar mı? 5 günlük bir karartma da Halk TV’ye verilmiş. Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi’nde, Hüsnü Mahalli’nin sözleri sebebiyle. Hükümeti, Mısır ve Sudan’ı karıştırmakla suçlamış. Devleti zan altında bırakmaktan karartmaya müstahak görmüşler. Bu kanallar, aynı maddeden bir daha ceza alırsa ekranları tümden kapatılacak, lisansları iptal edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Beki, "Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyayı kaldırmaya dair sözlerinin çarpıtıldığını söylemişti. Vesayet düzeni ve yasaklarıyla asıl mücadeleyi veren bir lidere nasıl yakıştırırsınız diye... Cumhurbaşkanı’nın o mücadeledeki şiarı şuydu: 'Fikrine güvenen fikir hürriyetinden, inancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz.' Ayrıca, sorgulanamayan, eleştirilemeyen devlet anlayışını da kendilerinin değiştirdiğini her vesileyle hatırlatıyor. AK Parti’nin övündüğü sloganlarından biri de ‘önce insan’dı. Devleti bireylerden korumayı değil, bireylerin hak ve özgürlüklerini devlete karşı korumayı esas almaktı. Cezalardaki orantısızlıkla örtüşüyor mu peki?" diye sordu.

Beki, "Üç beş ahlaksız küfürbaza kızıp sosyal medyayı boykot ve yasaklama tartışması açmak, aşırı tepki değil mi? Papaza kızıp oruç bozmaktan farkı ne? Cumhurbaşkanı, ailesine yaşatılan sosyal medya terörünün başkalarına yaşatılmaması için önlem almaktan söz etti. O terörü yaşamayan, küfür ve hakaret saldırılarından payını almayan var mı ki?Yapılacak şey, mevcut kanunları adil ve eşit biçimde işletmek. Ayrımcılık ve nefret söylemi dahil, siber suçları kimsenin yanına bırakmamak. Ama mağduruna, failine bakmadan. Trump, takıştığı sosyal medyayı hizaya sokmak için ferman çıkardı. Platformları, kullanıcılarının paylaşımlarına karışırlarsa sansürcülükten, karışmazlarsa paylaşımların içeriğinden sorumlu tutuyor. " ifadesini kullandı.

Beki yazısında şunları kaydetti:

Kendi aleyhine paylaşımlarda ilişmezlerse, lehine olanlardaysa ilişirlerse suç yani. Bu kafa mı özgürlük kılavuzumuz olacak? İktidar kontrolündeki medya kartelinin dışında ne kaldı? Şunun şurasında bir iki kanalla kartelden sürülenlerin boy gösterdiği sosyal medya. Ateş olsalar cirimleri kadar yer yakarlar, bırak konuşsunlar denmiyor. İlla sesleri boğulacak, susturulacaklar. Kamuoyunu etkileme güçlerinden o kadar çekiniliyorsa milyar dolarlarla kurulan medya karteli neye yaradı? Alternatif mecralarda bile muhalefete hayat hakkı tanınmıyor izlenimi vermeye değer mi hem! Haklıysanız, insaflı ve kendinizden emin olursunuz. Bu telaş hayra alamet değil.

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