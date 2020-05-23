Erdoğan'ın eski danışmanı Beki, 'Demokrasi Talebi Araştırması'nı yorumladı: Mehter yürüyüşü gibi iki ileri bir geri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Denge ve Denetleme Ağı'nın son 10 yılda vatandaşın demokrasi algısının nasıl değiştiğine yönelik yaptığı 'Demokrasi Talebi Araştırması'nın verilerini yorumladı. Beki, "Mehter yürüyüşü gibi yani, iki ileri bir geri. 2010 öncesindeki demokratikleşme sıçramaları, 2010 sonrası gerilemeye yüz tutmuş. Gelgitleriyle bir aşk tereddüdüydü romandaki. Rapordaki ise 10 yıllık bir demokrasi tereddüdü." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Ama eşit vatandaşlık kazanımlarından dönmüşüz. İkinci sınıf vatandaş, çekingen vatandaş, makbul vatandaş ayrım ve ayrımcılıklarına doğru... Dr. Meltem Ersoy raporu sundu, Bekir Ağırdır’la Prof. Fuat Keyman da yorumladı. Peyami Safa rahmet istedi galiba, 'Bir Tereddüdün Romanı'na benziyor.Bekir Ağırdır 'Sonuçlar ikircikli bir toplum gösteriyor, mehteri neden bizim bulduğumuzu da açıklıyor' demeyi seçti. Mehter yürüyüşü gibi yani, iki ileri bir geri. 2010 öncesindeki demokratikleşme sıçramaları, 2010 sonrası gerilemeye yüz tutmuş. Gelgitleriyle bir aşk tereddüdüydü romandaki. Rapordaki ise 10 yıllık bir demokrasi tereddüdü." görüşünü savundu.

Beki, "Tereddüt siyasetine mehteri de verdiğinizde yerinde sayamıyor. Mehteran takımı geri giderken mehterbaşılık yapan partileri de beraberinde götürüyor. Talep ve beklentileriyle toplumun gerisine doğru. Arabaları atların önüne koşmuşsunuz gibi." ifadesini kullandı.