Erdoğan’ın eski danışmanı Beki: CHP'nin yeni partilere vereceği desteği engellemek için kafa yorulan düzenleme, baskın seçim akıllarından bile geçmiyorsa neden?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem danışmanlığını yapmış, Karar yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde erken seçim tartışmalarına yer verdi.

CHP’nin ‘demokrasi için’ yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partisi’ne olası erken milletvekili desteği verebileceklerini açıklamasının ardından MHP’nin önerisiyle bunu engelleyecek bir düzenleme üzerinde çalışan AKP’yi eleştiren Beki, erken seçim düşünülmüyorsa bu çabanın neden olduğunu sordu.

AKP’nin ‘milletvekili transfer sezonu’ başlatarak her partiden milletvekillerini bünyesine aldığını hatırlatan Beki, “3 yıl sonra gününde yapılacaksa, baskın seçim zorlanmayacaksa CHP de yeni partilere milletvekili transfer etmeyecektir. Öyleyse bu hazırlık niye? Milletvekillerinin bir partiden diğerine geçmelerine AK Parti, oldu olası kötü gözle baktığı için mi? Hadi canım siz de!” diye yazdı.

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