Erdoğan’ın eski danışmanı: Ankara’nın Suriye politikası, şimdiye dek Rusya’ya kazandırmış, Esad’a yaramış oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Astana’da tarafların verilerin sözlerden aynı şeyi anlamadıkları görüşünü savundu. Beki, Ankara’nın Suriye politikasının Rusya’ya ve Esad’a yaradığı düşüncesini dile getirdi.

Beki, “ABD’yi, Suriye’den çıkmaya Ankara zorladı. YPG’yi, ABD kontrolünden söküp Rusya’nın himayesine sığınmaya ve Esad’a yanaşmaya Ankara itti. Aşık Veysel’in dizelerindeki gibi; ‘Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa.’ Ama fikir de, oyun planı da başkaymış.” İfadesini kullandı.

Beki yazısında şunları kaydetti:

Aksi halde...ABD ile karşı karşıya gelen, Suriye’de IŞİD ile savaşan Türkiye’nin kısmetine, Rusların domates kotasını arttırma vaadi düşmezdi. Son krizde, tek somut teklifleri bu. Farklı bir çözüm önerileri duyulmadı.

Ankara’nın güvenlik kaygılarını kullanmışlar demek ki. İnansalardı; sınır boylarını Ankara’nın ‘terör tehdidi’ algıladığı YPG’den ‘temizleme sözü’nü tutar, yan çizmezlerdi.

YPG ile Astana ortağı Türkiye arasında bir seçim yapmadı Moskova, kaytardı. Müttefiki Esad’la dostu Türkiye arasında böyle bir seçim yapmayı reddettiği gibi...

YPG’den vazgeçmeyecekleri öngörülemez miydi, hayır.

ABD gibi Rusya da YPG’ye terörist demeyi hiç kabul etmedi. Buna karşılık, Türkiye’nin desteklediği ve ABD’nin meşru muhalif saydığı gruplara Ruslar terörist demeye devam etti.

Yani başından beri Türkiye ile değil, Esad’la ağız ve amaç birliği yaptılar.

Putin’in, Ankara’yla paylaştığı tek hedef ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmaktı. Astana bildirilerinde ortaklarca hep taahhüt edildiği üzere...

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