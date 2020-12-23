Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem: Milli olmayan bürokratlar yüksek faizi ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, bazı “Milli olmayan siyasetçi ve bürokratların yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabildiğini” yazdı.

Ertem, Twitter paylaşımında “Neoliberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Miili olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor” dedi.

Ertem’in bu paylaşımı, Merkez Bankası’nın politika faizinde arka arkaya ikinci kez artırıma gitmesinin beklendiği Para Politikası Kurulu toplantısından bir gün önce yapması dikkat çekti.