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Erdoğan’ın diploma bilgilerine ilişkin talep, 'güncel, kişisel ve meşru bir menfaatin bulunmadığı' gerekçesiyle reddedildi

HKP yaptığı başvuruda Erdoğan’ın diploma bilgilerinin paylaşılmasını istemişti

06 Kasım 2021 18:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma bilgilerine ilişkin bilgi edinme talebi, "güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

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