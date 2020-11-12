T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın da katılacağı kongre öncesi test yaptıran AKP'li başkanın Koronavirüs sonucu pozitif çıktı

12 Kasım 2020 18:46

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın partisinin il kongresine katılacağı Tekirdağ AKP İl Başkanı Mestan Özcan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde kendisini karantinaya alan Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kongrede tek aday olan ve testi pozitif çıkan Mestan Özcan, kendisini evinde karantinaya aldı. Doktorların verdiği ilaçları kullanmaya başladığını söyleyen Özcan, "Sağlık durumum iyi kendimi evde karantinaya aldım. Doktorların verdiği ilaçları kullanıyorum. Kongre öncesinde bir talihsizlik oldu. Her şeyde bir hayır vardır" dedi. Tekirdağ'da AKP Kadın Kolları Başkanı Nihal Köşdere'nin de Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. (DHA)

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanKoronavirüsAKPTekirdağMestan Özcan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24