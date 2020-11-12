Erdoğan'ın da katılacağı kongre öncesi test yaptıran AKP'li başkanın Koronavirüs sonucu pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın partisinin il kongresine katılacağı Tekirdağ AKP İl Başkanı Mestan Özcan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde kendisini karantinaya alan Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kongrede tek aday olan ve testi pozitif çıkan Mestan Özcan, kendisini evinde karantinaya aldı. Doktorların verdiği ilaçları kullanmaya başladığını söyleyen Özcan, "Sağlık durumum iyi kendimi evde karantinaya aldım. Doktorların verdiği ilaçları kullanıyorum. Kongre öncesinde bir talihsizlik oldu. Her şeyde bir hayır vardır" dedi. Tekirdağ'da AKP Kadın Kolları Başkanı Nihal Köşdere'nin de Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. (DHA)