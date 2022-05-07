"Erdoğan'ın çocuklarının ABD'deki vakfına bağış yağıyor, son vergi beyannamesine göre o sene hiç burs vermemişler"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Erdoğan Albayrak tarafından kurulan Türken Foundation adlı vakfa Türkiye'den bağışlar yağmaya devam ettiğini söyledi.

Uğuroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD temsilcisi Yurter Özcan'dan aldığı mesajı paylaştı:

"CHP'nin ABD Temsilciliği olarak yıllardır takip ettiğimiz ve resmî belgelerle kamuoyunu sürekli bilgilendirdiğimiz Türken Foundation'ın en son yaptığı vergi beyannamesine ulaştık.

Bildiğiniz üzere Türken Foundation 2014 senesinde ABD'de kuruldu; ENSAR ve TÜRGEV'in ortak kuruluşu. Bu ABD'deki vakfın kuruluş belgesinde Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın imzası var; Yönetim kurulunda ise kızı Esra Albayrak.

ABD'li resmî makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)'den aldığımız bu resmî beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation'a 9,3 milyon dolar bağış gelmiş.

En son yapılan resmî vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation'ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası.

Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs ise sıfır dolar!

Bu vakfın kendi beyanı. Ünlü boksör Muhammed Ali'nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan'da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Bu konuyu kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz."

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