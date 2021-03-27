Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı: Yatırımda tercih yüzde 40 altın, yüzde 18.9 dolar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP kongresinde bir kez daha vatandaşa “altın ve dövizlerini bozdurma” çağrısında bulundu. Ancak Aksoy Araştırma’nın anketine göre, tasarruf yapacak parası olan yurttaşın yatırımda ilk tercihi altın ve dolar. Vatandaşın birikimini Türk Lirası olarak tutma görüşü ise yüzde 11.4’te kaldı.

Haftalık ve aylık çalışmaları ile gündeme ilişkin araştırmalar yapan Aksoy Araştırma, Türkiye gündemine ilişkin Mart Ayı 4. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, 23 Mart’ta 1067 kişi ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmada Naci Ağbal’ın görevden alınması ve yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanması ile gerçekleşen değişikliğe ilişkin “Sizce Merkez Bankası’nda yapılan bu değişikliğin nedeni hangisidir” sorusu ile vatandaşın yatırım tercihleri sorgulandı.

“Bugün fazladan 10 bin Türk Liranız olsa hangisine yatırım yaparsınız” sorusuna yurttaşların, “yüzde 39.6’sı altın, yüzde 18.9’u dolar, yüzde 14.3’ü ise kripto para alırım” yanıtını verdi.

Parasını Türk Lirası olarak tutmayı tercih edenlerin oranı yüzde 11.4’te kaldı.