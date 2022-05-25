Erdoğan'ın azarladığı müteahhit kim?

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreninde azarladığı müteahhide dikkati çekti.

Söz konusu kişinin United Yapı'nın sahibi Şenol Özbek olduğunu, açık kaynaklarda kendisiyle ilgili neredeyse hiç bilgiye rastlamadığını belirten Ağırel, “Sanki pek görünmek istemiyor” diye yazdı.

Anadolu Ajansı'nın 17 Mart 2019 tarihli haberine işaret ederek Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olduğunu ifade eden Ağırel, “Hatta bir Mevlevihane açılışında beraber ‘mangala’ oynamışlar” diye yazdı.

Ağırel, yapımına başlanılan Sosyal Hizmet Şehri’nin yapımını üstlenen söz konusu şirketin Elektronik Kamu Aydınlatma Platformunda (EKAP) yer alan bilgilere göre devlet kurumlarına toplamda 2.9 milyon tutarında 9 iş yapmış gözüktüğünü; ditesinde ise Kapalı Çarşı'nın güvenliğinden, İstanbul Havalimanı'nın temizliğine, TÜRGEV'den RIXOS otellerine varana kadar bir çok büyük kurumun ve firmanın referanslarının sunulduğunu kaydetti.

Ağırel, “Telefon numarasını buldum. Aradım. Kim olduğunu nasıl kurulduğunu, nasıl zenginleştiğini sormak istedim. Konuşmak istemediğini söyleyerek hiçbir şeye yanıt vermedi. Hatta telefonunu nereden bulduğumu da sordu. ‘Şeffaflık’ çağında bu çekince neden anlamadım. Takip edeceğim…” notunu düştü.