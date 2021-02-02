Erdoğan'ın "Ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar saflarımıza kazandıralım" çağrısına eski AKP'li isimlerden yanıt geldi: Artık zor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Öyle veya böyle partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar saflarımıza kazandıralım” sözlerini değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Yamalı, Edoğan'ın sözlerini, “tamamen kongre amaçlı edilmiş sözler” olarak nitelendirirken; daha önce kendisinin de AKP Ankara İl Başkanlığı’nı yaptığı döneme atıfta bulunarak, “Erdoğan’ın kongre konuşmalarını az çok bilirim. Bu sözler kongre şartlarından dolayı söylenmiştir. Çünkü AKP’de, kongrelerde çok büyük zorlukların yaşandığını duyuyoruz" dedi.

Nedim Yamalı: Siyasi arayış içinde, Erdoğan çıkar yol arıyor

Yamalı, Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşmeye dikkati çekerek, “Erdoğan bir siyasi arayış içinde. Anketler ve partinin genel durumu, Cumhur İttifakı’nın oy kaybı görülüyor. Erdoğan, çıkar yol arıyor” dedi.

Abdüllatif Şener: Partiden ayrılmış kişiler artık zor döner

AKP’nin kurucuları arasında yer alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de Erdoğan’ın sözlerini “konjektürel” olarak nitelendirdi. Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün, 20 yıllık politikasının dışında, farklı bir şey söylüyor. Partiden ayrılmış kişiler artık zor döner. Bunları telafi çabasında olabilir. Ancak Erdoğan artık şöyle bir noktaya gelmiştir: Seçimleri kaybedeceğini görmüş ve ‘Bunu düzeltmek için ne yapabilirim’ diye bir arayış içine girmiştir. Ancak siz istediğiniz zaman göndereceğiniz insanları, istediğiniz zaman da yanınızda toplayamazsınız."

Mustafa Yeneroğlu: Geri dönüşü olmayan yol

DEVA Partili Yeneroğlu da,“Ya inandığımız değerleri terk edecektik ya da Erdoğan’dan uzaklaşacaktık” diyerek, “Gerçekten samimi olarak arkadaşlarının neden uzaklaştığını merak ediyorsa cevabı çok açık. AK Parti’nin kuruluş felsefesi ve parti programına bakıp son yıllarda yaptıkları ile mukayese etmesi yeterli. Çünkü AK Parti programı ile bugün siyaset yapan Erdoğan arasında dağlar kadar fark var" sözlerini kaydetti.