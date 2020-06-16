Erdoğan'ın avukatından dikkat çeken paylaşım: İlk ihanet devşirmelerden gelir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir avukat arkadaşının sözüne atfen 'Sıkıntılı zamanlarda ilk ihanet devşirmelerden gelir' ifadesini paylaştı.

Tükenmez'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'devşirme' vurgusu yaptı. Milletvkeili Ahmet Şık ise İnal'ın paylaşımının beş ilin emniyet müdürünün değişmesinin ardından gelmesiyle 'daha anlamlı hale geldiğini' belirtti.

Söz konusu paylaşımında bir avukat arkadaşının kendisine "İlk ihanet devşirmelerden gelir" dediğini belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Devşirmeler güçlü zamanda gelir, serdengeçti olur, öz evlatlar arka plana atılır. Ama sıkıntılı zamanlarda da ilk ihanet devşirmelerden gelir. Bir abi de şunu yazmış. “Kimse sınanmadığı sadakatin, bağlılığın, dostluğun, kardeşliğin, sırdaşlığın, davadaşlığın, mertliğin, cesaretin, yiğitliğin sahibi değildir. Gerçek ölçü; imtihandan geçmek, her türlü badirede, yoklukta, zorlukta, menfaatte ve tehlikede sağlam kalabilmektir”

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise, yaptığı paylaşımda "Pelikan çetesi ile çatışan Süleyman Soylu, uzun zamandır hasım olarak gördüğü İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı da yerinden edince Mustafa Doğan İnal’ın yazdığı daha bir anlamlı oluyor elbette" yorumu yaptı.