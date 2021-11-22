Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açılan ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 29 Temmuz 2016'da yapılan konuşmada, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum." ifadelerinin kullanıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik ve beraberliği tahkim etme adına, daha önce açtığı davalarından feragat ettiğini anımsatan Aydın, söz konusu olaydan yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesinin, açık bir çarpıtma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Avukat Hüseyin Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 37'si Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8'inde, davanın esasına girilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir. Buna mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların 3'ü Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir."

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının, Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'lehime' dediği sonuçların bir kısmı, münhasıran 'Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine' dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek, Kemal Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında kimin hayatının yalan ve algı olduğu hususunu kamuoyunun yüksek takdirlerine bırakıyoruz."

Ne olmuştu?

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Meclis grup toplantısındaki konuşmasında CHP liderinin “helalleşme” çağrısına değinirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kılıçdaroğlu’na açtığı davaları geri çektiğini hatırlatarak, “Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim, ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın” demişti.

Kılıçdaroğlu da dün Twitter hesabından, nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesinin kendi lehine, 3 davanın da aleyhine sonuçlandığını belirterek, "Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür" yanıtını vermişti.

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