Erdoğan'ın Atatürk'ün Ayasofya kararı için "tarihe ihanet" açıklamasına İnce'den tepki: İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına katılan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı" sözlerine, "RTE’nin Atatürk’ü ihanetle suçlaması ise Türkiye’nin Milli Mücadele tarihine ve kuruluşuna saldırıdır. Oradan ihanet çıkmaz. İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın" ifadeleriyle yanıt verdi.

Dün imzaladığı bir kararnameyle Ayasofya’yı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devreden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yaptığı değerlendirme konuşmasında ise, 1934 yılına ait Mustafa Kemal Atatürk imzalı karar için "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı" ifadelerini kullandı.

"Kendi FETÖ tarihine baksın"

Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Muharrem İnce şunları kaydetti: "Ayasofya'nın ibadete açılmasında başka ülkelerin tavrı egemenlik hakkımıza saldırıdır, bu kabul edilemez. RTE'nin Atatürk'ü ihanetle suçlaması ise Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine ve kuruluşuna saldırıdır. Oradan ihanet çıkmaz. İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın."