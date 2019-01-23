Erdoğan'ın atadığı Yargıtay üyesine 'FETÖ' incelemesi

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından 'FETÖ’nün iletişim yöntemi olarak kullandığı ifade edilen “ankesörlü telefon"lara yönelik soruşturmaya takıldıkları iddiasıyla inceleme başlattığı üç Yargıtay üyesinin isimleri ortaya çıktı. Bu isimlerden birinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda üst düzey göreve atanan H.A. olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “ankesörlü telefon” soruşturması Yargıtay’da şaşkınlık yarattı. 'FETÖ’nün iletişim yöntemi olarak kullandığı ifade edilen ankesörlü telefon aramalarına ilişkin soruşturma kapsamında üç Yargıtay üyesinin de adı çıktı.

Başsavcılık bunun üzerine üç ismin dosyasını, yüksek yargıç olmaları gerekçesiyle görevsizlik kararıyla Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, bunun üzerine üç üyeyle ilgili inceleme izni vererek, olayı soruşturması için Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı’yı muhakkik olarak atadı. İncelemenin ardından muhakkik, bir rapor hazırlayacak ve 1. Başkanlık Kurulu’na gönderecek. Kurul, son soruşturma kararı verirse 3 isim Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda yargılanacak.

Bu üç ismin birinin 2016’da Erdoğan tarafından Yargıtay Başsavcılığı’nda üst düzey makama atanan H.A. olduğu öğrenildi.