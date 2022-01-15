Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı. AKP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe yaşanan olaya tepki gösterirken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de afişlerin yırtılmasını kınadı.

Gökçe, "Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Ancak İlçede iki yerde afişlerin yırtıldığını öğrendik. Üzücü bir olay. Konuyla emniyet ilgileniyor. 1 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi bize verildi. Onun da akli dengesinin yerinde olmadığı söylendi. Yapılanı doğru bulmuyoruz" dedi.

"Demokrasiye ve Kuşadası'na yakışmayan bu davranışı kınıyorum"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın programı için hazırlanan afişlere zarar verilmesini kınadı.

Yapılan eylemin demokrasi kültürüne aykırı bir hareket olduğunu belirten Başkan Ömer Günel açıklamasında, "Bu olay kabul edilmesi mümkün olmayan vandalca bir girişimdir. Demokrasi her şeyden önce hoşgörü içerir. Bunu yapanlar bilmelidir ki, Kuşadası bu tip davranışlarla bağdaşmayan çağdaş ve demokratik bir kenttir. Yaşanan bu talihsiz olaydan duyduğum üzüntüyü Kuşadası kamuoyu ile paylaşıyorum" diye konuştu.