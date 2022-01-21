Erdoğan'ın açtığı davada Kılıçdaroğlu'na verilen ceza istinafta bozuldu: "Aynı zamanda AKP Genel Başkanı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı “Diktatör, kibir abidesi, müsvedde, tefecilere hizmet eden ve din, vicdan, ahlak yoksunu” ifadeleri nedeniyle verilen 15 bin liralık tazminat kararı bozuldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Erdoğan’ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğunu kaydederek, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına hükmetti. İstinaf, yerel mahkeme kararı için “ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgı değerlendirme ile davanın kısmen kabulüne karar vermesi doğru görülmemiştir” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’ın Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı 250 bin liralık tazminat davasında, mahkeme Kılıçdaroğlu’nu 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik kararı istinafa taşımıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin siyasilerin eleştirilere karşı hoşgörü göstermesi gerektiği yorumuna atıf yaptı. İstinaf, kararının gerekçesinde AİHM’in bu yorumuna atfın yanında siyasilerin birbirlerine karşı kullandıkları sözlerle ilgili cevap verme hakkı olduğunu da ifade etti.

"Her ikisinin de siyasi kimlikler olduğu kuşkusuzdur"

İstinaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

“Dava konusu konuşma içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacı, dava konusu konuşmaların yapıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda iktidar partisini genel başkanıdır. Davalı ise ana muhalefet partisinin genel başkanı ve aynı zamanda milletvekilidir. Her ikisinin de siyasi kimlikler olduğu kuşkusuzdur. Dava konusu konuşmanın TBMM CHP grubunda ve yılın son grup toplantısında yapıldığı, konuşma içeriğinin genel olarak ana muhalefet partisi genel başkanı olan davalının 2018 yılı içindeki ekonomik ve siyasi koşullarla ilgili iktidarın uygulamalarını zaman zaman değer yargısı niteliğinde ifadelerle ve sert üslupla eleştirisi niteliğinde olduğu, davacının doğrudan özel hayatını hedef almadığı, somut olgu isnadında da bulunmadığı, dolayısıyla davalının ifade özgürlüğü sınırlama getirilmesini gerektiren demokratik bir toplum gereklilik koşullarının gerçekleşmediği sonucuna varıldığından, ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgı değerlendirme ile davanın kısmen kabulüne karar vermesi doğru görülmemiştir.”

İstinaf, yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına, davanın reddine ve Erdoğan’ın avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine oybirliği ile karar verdi.

"Erdoğan bir kez daha kaybetti"

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle duyurdu:

“Yine kazandık! Erdoğan, bir kez daha kaybetti! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırdı! Genel Başkanımızın 25 Aralık 2018 tarihli TBMM Grup toplantısında ifade etmiş olduğu; diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden’ eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik! Haklı çıktık”