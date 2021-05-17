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Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketine CHP'den tepki: Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak?

"Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur"

17 Mayıs 2021 22:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflara 2 ayrı grup halinde 3 bin ve 5 bin TL'lik destek verileceği açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tepki gösterdi. Ağbaba, "Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur" dedi.

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