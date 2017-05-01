Erdoğan imzalı fotoğrafa 50 bin lira istedi!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 25 yaşındaki Orçun Veysel Kaya, 2008 yılında, Başbakanlığı döneminde imzalattığını söylediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını internet üzerinden 50 bin liraya satışa çıkardı.

DHA'da yer alan habere göre, Manavgat’ta kömür ticaretiyle uğraşan Kaya, bu yıl ticari olarak işlerinin kötü gitmesi üzerine 9 yıldır sakladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde imzaladığı fotoğrafını internet üzerinden satışa sundu. Bir alışveriş sitesi üzerinden verdiği ilana ’Başbakanlık’ antetli bir muhafaza kabı ve üzerinde ’Sevgilerimle. Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı miting meydanında çekilmiş fotoğrafını koyan Kaya, imzalı fotoğraf için 50 bin lira istedi.

Kaya, internet sitesinde fotoğrafla ilgili açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki başbakanlık makamında bizzat kendi tarafından imzalanmıştır. Tamamen kendi orijinal el yazısı ve imzasıdır. Yıllardır özenle muhafaza edilmiştir. Ve benim için çok değerlidir. Bendeki anısı ise çok büyüktür. Geçerli bir sebepten dolayı satılığa çıkarmak zorunda kaldım. Şimdiden ilginizden dolayı teşekkür ederim" dedi.



23 Nisan törenlerinde imzaladı

Fotoğrafın hikayesini DHA’ya anlatan Orçun Veysel Kaya, 2008 yılında lise öğrencisi olduğu dönemde Antalya öğrenci meclisinde yer aldığını ve toplu halde Ankara’ya gittiklerini anlattı. 23 Nisan’da TBMM’de yapılan törenin ardından o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı da meclisteki makamında ziyaret ettiklerini anlatan Kaya, fotoğrafı imzalayarak kendisine hediye ettiğini söyledi. Orçun Veysel Kaya, "Maddi sıkıntıdan dolayı üzülerek satışa çıkardım" diye konuştu.