Erdoğan: İmzaların arkasındayız

T24 - Başbakan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile birlikte düzenlenen basın toplantısında İran, Türkiye ve Brezilya'nın imzaladığı uranyum takası mutabakatıyla ilgili konuştu.



Brezilya'da bulunan Başbakan Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.



Bir Türk gazetecinin, "İran sürecine ilişkin tepkiler var. Kararlılığınız nereye kadar devam edecek; sınır nedir? Çabalara rağmen yaptırım kararı alınırsa tavrınız ne olacak? Tepkinin bir nedeni de iki ülkenin öne çıkması olabilir mi?" sorusuna, Başbakan Erdoğan şu yanıtı verdi:



"Türkiye ve Brezilya olarak atılan adımların arkasındayız. Bu sürecin zenginleşerek ve artarak devamından yanayız.



10 meddelik sonuç bildirgesinin altına imza koyan ülkeler olarak, bu imzaların arkasındayız ve bu durum sonuna kadar da devam edecek. Bu inançlı ve bilinçli bir şekilde atılan adımdır. Dünya barışına hizmet de bu şekilde olur.



Burada ince bir nokta var. Bu konuda kimlerin konuştuğuna bakın. Konuşanların hepsinde nükleer silah var. Türkiye olarak bizim böyle bir sıkıntımız yok. Biz çevremizde nükller silah istemiyoruz. Ancak kobnuşanların hepsinde bundan var. Biz, çelişkinin olmadığı bir adım atıyoruz."





Bizden isteneni yaptık



Brezilya Devlet Başkanı Silva da, "Bizden istenileni yaptık. Bize gelen mektuplara yakın bir anlaşma ortaya çıktı ve biz barış istedik.



Önemli olan nokta şu: Masaya açık fikirlerle gelinmezse, barış yerine çatışma olur. 30 yıldır iki ülkenin yapamadığını biz başardık. Bu noktada şeffaf olunmasını istiyoruz.



Ben prestij istemiyorum ancak yatağa yattığımda doğruyu yaptığımızı bilmek istiyorum."





Clinton: Daha tehlikeli bir dünya



Öte yandan konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan da bir açıklama geldi.



İkili ilişkiler iyi olsa da ABD ve Brezilya'nın İran'ın nükleer sorununa yaklaşım konusunda 'ciddi görüş ayrılığı' içinde olduğunu söyleyen Clinton, Brezilya gibi ülkelerin, İran'ın nükleer programı konusunda diplomatik çözüm bulunmasına yardım etmesinin, dünyayı daha tehlikeli hale getirdiğini belirtti.



Clinton, "İran'a zaman kazandırmanın, İran'ın nükleer programını konusunda uluslararası birlikten kaçınmasına olanak tanımanın, dünyayı daha az değil daha fazla tehlikeli hale getireceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.





