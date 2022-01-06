Erdoğan imzaladı; iki ilin sınırı değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.

Resmi Gazete'nin son sayısında; Erdoğan'ın imzasıyla bir takım kararlar yayımlandı.

Buna göre; Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.

Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair 5 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararda yer alan Ege Denizi'ndeki dalışa yasak sahalara ilişkin koordinat listesinde bulunan E17 numaralı sahaya ait koordinatlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince değiştirildi.

Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarının da Kara Avcılığı Kanunu gereğince değiştirilmesine karar verildi.