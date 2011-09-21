-Erdoğan imza töreninde şirketleri uyardı NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile KKTC arasında Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nın imza töreninde, Rumlar ile iş yapan ve yapacak uluslararası petrol ve doğalgaz şirketlerini uyararak, "Bu şirketlerin, Türkiye'deki enerji projelerine alınmaması ve bunlara bir takım müeyyideler uygulanması konusunda da Enerji Bakanlığımız bir çalışma başlatmıştır" dedi. Erdoğan, anlaşmanın KKTC'nin Akdeniz'deki kıta sahanlıklarının bir bölümünü uluslararası hukuka uygun olarak ve hakça ilkeler dikkate alınarak, belirlenen 27 coğrafi koordinatın birleştirilmesiyle elde edilen bir çizgiyle sınırlandırıldığını belirterek, "Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de kendisine yaraşır şekilde sağduyu ile hareket edecek, gerginlik ve krizden medet umanlara prim vermeyecektir'' değerlendirmesinde bulundu. Başbakan, Türkiye ile KKTC arasında Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması, 'deniz tabanı ve altındaki doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesiyle' ilgili olduğunu bildirdi.