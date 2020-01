Erdoğan: İmralı'ya ziyaret, bu hafta olmazsa haftaya olur

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmralı görüşmeleri ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan, "İkinci bir heyetin İmralı'ya gitmesi bu hafta içinde olabilir. İlgili arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar. İlkelerimizi ortaya koyduk. O ilkelerimiz çerçevesi içinde uygun olanlardan 2 veya 3 kişi İmralı'ya gönderilebilir" diye konuştu. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki saldırıyı da değinen Başbakan Erdoğan, "Temennimiz odur ki en kısa zamanda bu sonuçlandırılır. Ona göre de resmi açıklamayı yaparız. İstiyoruz ki her şeyi yerli yerine oturtalım atmamız gereken adımları da atalım ama şu bilmenizi istiyorum hiçbir şey karşılıksız kalmaz" dedi.

Ameliyat olan Ergin Saygun'a yaptığı ziyaret ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan, "Tutuklu olanlara ilgili olanlar onlar bu ülkedeki mevcut yasaların bir gereği ve uygulamasıdır. Ama bunun dışında yapılan yasal bir düzenlemenin neticesi olarak gerek şu anda bir ertelemeyle tahliye edilmiş olan Ergin Saygun benim beraber mesai yaptığımız bir arkadaşım. Yaşça gerçi benden büyük. Kendisiyle ABD seyahatim olmuştur. 5 Kasım 2007 yılındaki görüşmede o ekibimizin içerisinde olmuştur. Bu denli birlikteliğimiz olan bir çalışma arkadaşımız olmuş ve bu bir insani görevdi. İnsani görevi yerine getirdim. Orada herhangi bir beklentim söz konusu değil. Çünkü Saygun Paşa gittiğim an değil, ondan birkaç ay önce durumu sıkıntılıydı. Gerek böbrekleri olsun birçok yerde sıkıntıları vardı. Ben o süreci de yakından takip ettim. Kızı Ece Hanım ile bilgi alışverişinde bulundum. Doktoruyla aynı şekilde bilgi alışverişinde bulundum. Şu anda insani bir görevi yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Allah şifalar versin. Bir başka subayımız ve astsubayımız olabilir yada bir başkası olabilir. Aynı şeyi onun içinde yaparım. Yasal uygulama başka bir şey ama bu tür düşülen bir durumda gösterilen ilgi başka bir şey" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti samimiyetsiz bulduğu şeklindeki açıklamaları hatırlatılması üzerine Başbakan Erdoğan, "Bahçeli'nin dünyası ile bizim dünyamız çok farklı. Bir defa Bahçeli'nin samimiyet dilini öğrenmesi lazım. O samimiyet dilini öğrenmediği içindir ki milletimin verdiği ders ortadadır. Samimiyet dili farklı bir şey. O samimiyet dilini yakalayamamış olanlarla bazı bu noktada yolculuğu var. Tabii bunu halletmesi lazım. Ama ben onların diliyle dikkat ederseniz konuşmuyorum. Konuşmayacağım. Çünkü benim aldığım ahlak dersi bu değil. Farklı. Dolaysıyla milletimizin bu konudaki takdiri her şeyin üzerindedir" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti : "Milletimiz eğer bir şeyi farklı takdir ediyorsa milletimizin o takdirine çok dikkat etmek lazım. Acaba millet niçin Ak Parti'ye yüzde 50 veriyor da bunlara yüzde 12 yüzde 13 gibi oy veriyor. Milletin genelinin bu konudaki takdirinin hiç mi değeri yok ' Bunların söylediği mi doğru ' Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Eğer millet yüzde 50 ile Ak Parti'ye ve liderine onay veriyorsa 3 dönemdir arka arkaya yürü diyorsa burada demek ki bir incelik var. Milletin yüzde 50'si akılsız oldu, bunların yüzde 12'si 13'ü akıllı oldu. Böyle bir şey olabilir mi ? Mümkün değil. Dolaysıyla milletimizin bize verdiği bu göreve layık olmak için ahlak kuralları içerisinde ve edep kuralları içerisinde görevimizi yapmaya devam edeceğiz. İstismarı değil, istişareyi öne alacağız. İstişare ile aldığımız kararları da uygulamaya geçireceğiz."

İmralı'ya gidecek heyet ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan, "İkinci bir heyetin İmralı'ya gitmesi bu hafta içinde olabilir. İlgili arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar. Bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde olabilir ama olacak. Bu konuda Adalet Bakanlığımıza bir müracaat söz konusu değil. O müracaatlar yapılacak. İlkelerimizi ortaya koyduk. O ilkelerimiz çerçevesi içinde uygun olanlardan 2 veya 3 kişi İmralı'ya gönderilebilir" dedi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki saldırı ile ilgili yapacakları açıklamaların erken olabileceğinin belirten Başbakan Erdoğan, "Şu anda yapacağımız açıklamalar erken olabilir. Başta istihbarat teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı, emniyet istihbarat, milli istihbarat müşterek bir çalışma içerisinde süreci takip ediyorlar. Oradaki kameralara takılmış olanlar var. Onların takibi devam ediyor. Temennimiz odur ki en kısa zamanda bu sonuçlandırılır. Ona göre de resmi açıklamayı yaparız. Daha fazla gözaltılar da var. Alınıyorlar ve tutanaklar filan bir kısmı bırakılıyor. Şu anda son bilgiyi almış değilim" diye konuştu.

Saldırının Suriye Ulusal Konseyi'ne yönelik olduğu iddialarına Başbakan Erdoğan, "Bugünkü gazetelerin bazılarında okudum. Ama ne derece doğru olduğunu bilmiyorum. Eğer bu Türkiye sınırları içerisinde oluyorsa Türkiye'yi bu işe bulaştırmak ve tahrik etmek...Bundan hiç endişe duymuyoruz. İstiyoruz ki her şeyi yerli yerine oturtalım atmamız gereken adımları da atalım ama şu bilmenizi istiyorum hiçbir şey karşılıksız kalmaz" dedi.

4. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalara değinen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi : "Yaklaşık 20 civarında arkadaşımla ve bu arkadaşlarımın tamamına yakını gerek anayasacı gerek cezası gerek siyaset bilimci olmak üzere bu çalışmayı kendileri ile yaptık. 6-7 saat süren bir çalışmaydı. Çalışmalar esnasında bazı yerlerde yeni bir düzenleme için teknik çalışma yapılması gerekiyor. O teknik çalışmayı arkadaşlarımız yapacak. Teknik çalışma yapıldıktan sonra bir nihai değerlendirme yapacağız. Daha sonra parlamentoda bu işi inşallah halledeceğiz."

28 Şubat soruşturması kapsamında 5 emekli askerin ifadeye çağrılmasıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek yargı gerekse güvenlik her türlü çalışmayı yapılıyor. Her zaman her şey olabilir. Biz bu ülkede geçmişte yaşanan bazı olumsuzlukları yaşamak istemiyoruz. Eğer yaşamak istemiyorsak bunun gereğini de yerine getireceğiz. Yapılan çalışmalar bunun çalışmalarıdır. Yargı kendi görevini yapıyor. Yürütme olarak biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yargı ve yürütmenin daha rahat çalışabilmesi için eğer yasal düzenlemeler gerekiyorsa da o zaman yasama üzerine düşen görevi yapacaktır. Yasamasıyla yürütmesiyle yargısıyla inşallah milletimizin geleceğini daha aydınlık kılmak ve daha huzurlu kılmak için memleketimiz güçlü yarınları yakalayabilmesi için bu adımları atacağız" diye konuştu.