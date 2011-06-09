-ERDOĞAN: İMRALI'DAKİNİN KONUMU DEĞİŞMEYECEK ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İmralı'daki ile ilgili ceza kesinleşmiş midir, kesinleşmiştir. Nedir bu ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Dolayısıyla bunun üzerinde AK Parti hiçbir zaman oynamaz. Asla. Şu anda İmralı Cezaevi'nde konumu neyse burada durmaya devam edecektir'' dedi. Abdullah Öcalan'ın E tipi cezaevlerine alınması halinde oralarda her gün gösteriler olacağını, bu adımların bundan dolayı atıldığını söyleyen Erdoğan, ülkede gerginlik istemediklerini belirterek, ''Bunun dışında asla bizim dönemimizde böyle birşey düşünülemez. Tamamıyla çok büyük bir iftiradır. Bu iftira mertçe bir iftira değildir, namertçe bir iftiradır, bu kadar açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan sağ oldukça, bu görevde oldukça ve partisi tek başına iktidarda olduğu sürece de böyle bir şeye müsaade etmez'' diye konuştu. Erdoğan, Kral FM'de Gezegen Mehmet'in programında soruları yanıtladı. Terör örgütü elebaşı Öcalan ile ilgili tartışmaların anımsatılarak, bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Benim sevgili milletimin asla tereddütü olmasın. Bu tür iftiraları özellikle birinci derecede MHP Genel Başkanı yapıyor. Geçenlerde yine bu iftirayı yaptı, kendisine kullandığı dille cevap verdim. Aynı şekilde yine söylüyorum, geleceğe yönelik olarak da ben şimdiden aynı şeyi söz veriyorum. Ben zaten son dönem milletvekili adayı oldum ve bu dönem partimin tüzüğü gereği son dönem milletvekili adayı oldum ondan sonra da ara vermemiz gerekiyor. Bu sadece benim için geçerli değil, bütün arkadaşlarım için geçerli, eğer AK Parti içinde devam edecekse. Bir defa, İmralı'daki ile ilgili ceza kesinleşmiş midir, kesinleşmiştir. Nedir bu ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Dolayısıyla bunun üzerinde AK Parti hiçbir zaman oynamaz. Asla. Şu anda İmralı Cezaevi'nde konumu neyse burada durmaya devam edecektir. Bakın bizden, İmralı'dan çıkarıp E tipi cezaevlerinde kalmasını talep edenler olmuştur. Bunun içinde MHP'liler de vardır, CHP'liler de vardır. Niye böyle yapmıyoruz da orada bu kadar maliyeti yüksek olsun. Diyorum ya ayağı yere değmiyor. Çünkü İmralı'da tutulmasının bir sebebi var. Eğer alın onu siz E tipi cezaevlerine her gün oralarda gösterilerle karşı karşıya kalırsınız. Bundan dolayı bu adımlar atılıyor. Bu kadar açık konuşuyorum. Çünkü ülkemizde bu tür gerilimleri istemiyoruz ve oralarda kendisi uluslararası standartlar neyse bu standartlar içerisinde orada cezasını çekmektedir ve yanına da biliyorsunuz yine aynı sicilde, aynı odada değil farklı odalarda yine 5 tane mahkum konmuştur. Onlarla da günde belli saatleri var, onlarla da görüşme imkanları oluyor. Bu da uluslararası yani cezalarda olması gereken bir uygulama diye bunu sağladık. Bunun dışında asla bizim dönemimizde böyle birşey düşünülemez. Tamamıyla çok büyük bir iftiradır. Bu iftira mertçe bir iftira değildir, namertçe bir iftiradır, bu kadar açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan sağ oldukça, bu görevde oldukça ve partisi tek başına iktidarda olduğu sürece de böyle bir şeye müsaade etmez. Ancak birşey var, idam Türkiye'de kalkmadığında..., Amerika biliyorsunuz geldi Öcalan'ı Türkiye'ye teslim etti. Öcalan'ı onlar yakalayıp teslim etti. Teslim edildikten sonra iktidarda kim vardı, merhum Ecevit vardı, Bahçeli, Yılmaz... Ve idamı ne yapıldı, ertelenmesine dair karar verildi. Altında kimlerin imzası var, üç tane imza var, Ecevit, Bahçeli, Yılmaz. Ey Bahçeli, sen bunun hesabını nasıl vereceksin? Eğer siz o zaman bunu ertelemeseydiniz, sümen altı yapmamış olsaydınız şu anda bu iş çoktan bitmiş olacaktı. Bu ülkenin gündeminde de bu tür birşey olmayacaktı. Şimdi niye bundan rahatsızlık duyuyorlar.'' ''AK Parti olarak koalisyonda olsaydınız o anda ne yapardınız?'' sorusuna Erdoğan, ''Uygulanması gereken ceza neyse bu cezayı uygulardım'' yanıtını verdi. ''Ama koalisyon, tek başına karar veremiyor'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Koalisyondan çekilirsiniz, olay bu kadar basit'' diye konuştu. Sunucunun ''Ya uygulanırdı, ya istifa ederdiniz'' sözleri üzerine Başbakan Erdoğan, ''Tabii, o kadar basit'' karşılığını verdi. Erdoğan, ''Yani iki yol vardı diyorsunuz, ya idam edilirdi ya istifa ederdiniz?'' sorusuna ise ''Bu belli zaten. İdamına hükmedilmiş belli bu, idamı ne olmuş ertelenmiş. Herşey bitmiş, sümenaltı... Cezası belli, idam. Yani idamı erteledim diyorlar'' cevabını verdi.