Erdoğan: İmralı ile siyasi görüşme söz konusu değil

Başbakan Tayyip Erdoğan , çözüm sürecinin en önemli hedefinin ‘eve dönüşleri sağlamak’ olduğunu söyledi. Sırrı Süreyya Önder’in “İmrali ile siyasi görüşmeler başladı” şeklindeki iddiasını yalanlayan Erdoğan, “Bu anlayışla yaklaşmaları halinde kendi kapılarını kapatırlar. Şu anda sadece bizim müsaade ettiğimiz HDP mensupları adaya gitmiştir. Bir de istihbarat servisi adaya gitmektedir” dedi.

Başbakan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının soru cevap bölümünde Erdoğan gündem ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Çözüm sürecine ilişkin olarak yöneltilen soruları yanıtlayan Erdoğan, “Eve dönüş başından itibaren bu projenin en önemli kısmıdır. Ama bu sürekli olarak provoke edilmiştir. Barış havası yok diyenler barış havasını ortadan kaldırmışlardır. Elindeki molotofkokteyleri ile otobüsleri yakanlar, annelerin yavrularını pikniğe götürüyoruz diyerek dağa götürenler barıştan asla bahsedemezler" ifadesini kullandı.

Sırrı Süreya Önder’in “İmrali ile siyasi görüşmeler başladı” şeklindeki ifadesini değerlendiren Erdoğan, "Böyle bir görüşme söz konusu değil, bu anlayışla yaklaşmaları halinde kendi kapılarını da kapatırlar. Şu anda sadece bizim müsaade ettiğimiz HDP, daha önce BDP mensupları adaya gitmişlerdir, bir de istihbarat teşkilatımız gitmektedir. Bunun dışında bizim müsaademiz zaman zaman uluslararası veyahut sağlık noktasındaki gitmesi gerekenleri gönderdiğimiz olaylar olmuştur, asla bunun dışında siyasi bir heyetin, ekibinin oraya gitmesi veya basın mensuplarının oraya gitmesi böyle birşeye müsaade etmiş değiliz, böyle birşey yok, olamaz" dedi.