-ERDOĞAN: ''IMF'YE BORÇ 5,5 MİLYAR DOLARA İNDİ'' TBMM (A.A) - 15.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun şu an itibarıyla 5,5 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya vatandaşların Mevlit kandilini kutlayarak başladı. Afşin'deki kömür sahasında hayatını kaybeden iki işçiye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, toprak altında kalanların kurtarılması için her türlü imkanın kullanıldığını söyledi. TBMM'nin son dönemde çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, ülke ve millet için son derece önemli kanunlar çıkarıldığını ifade etti. Başbakan Erdoğan, Ticaret ve Borçlar Kanunu gibi iki önemli kanunun yanı sıra bu ay polisi askerlik vazifesinden muaf tutan kanun, Danıştay, Yargıtay ve Adli Tıp Kurumunun yapılarını düzenleyen kanunlar ile son olarak da bazı kanunlarda değişiklik yapan düzenlemenin (Torba) çıkarıldığını anımsattı. Erdoğan, milletvekillerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. 2010 yılı Kasım ayı istihdam verileri açıklandığını hatırlatan Erdoğan, ''İşsizlik oranı Kasım ayında yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yıl yüzde 13,1 düzeyinde idi. Yani, işsizlik geçen yıla göre 2,1 puan gibi çok yüksek oranda gerileme kaydetti'' dedi. IMF'ye olan borçta da gerileme yaşandığını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Şu an itibarıyla IMF'ye olan borcumuz 5,5 milyar dolara gerilemiş durumda. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizde bu borç 23,5 milyar dolardı. MHP, DSP ve ANAP iktidarından IMF'ye olan borcu 23,5 milyar dolar olarak devraldık. Onlar borçlandı, biz ise onların borçlarını temizleye temizleye buralara geldik. Bu gelişmelerin hayırlı olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.