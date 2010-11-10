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Politika

Erdoğan: IMF borcu 2012'de bitecek

IMF'ye son borç taksidin 6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu miktarın tamamının 2012'nin sonlarında ödeneceğini belirtti...

10 Kasım 2010 02:00

T24  - Başbakan Erdoğan, Uluslararası Para Fonu'na olan son borç taksidinin 2012'nin sonlarında ödeneceğini açıkladı.


Başbakan Erdoğan, Reuters haber ajansına IMF açıklamasında bulundu. 

IMF'ye son borç taksidin 6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu miktarın tamamının 2012'nin sonlarında ödeneceğini belirtti.  

"8 yıl önce IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı" diyen Erdoğan, "2012 sonuna doğru bütün borçlarımızı kapatacağız" şeklinde konuştu. 

Başbakan Erdoğan Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Avrupa Birliği’ni üyelik konusunda kurallarını değiştirmekle suçlayarak, "50 yıldır Avrupa Birliği kapılarında bekliyoruz" dedi ve Türklerin kapıda beklemekten usandığını söyledi. 

Erdoğan yaklaşık 1.5 yıl içinde Avrupa Birliği ile gelinen son noktanın değerlendirileceğini kaydetti. 

Füze savunma sisteminin Türkiye'ye konuşlandırılmasıyla ilgili plana da değinen Başbakan, bunun herhangi bir ülkeye karşı olmaması gerektiğini belirtti. Erdoğan, bazı teknik konuların da görüşülmesinin ardından nihai kararın verileceğini söyledi.


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