Erdoğan: İmam hatipliler isyan edip sokağa çıkmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip liselilerin, "ışığın zerresinin dahi olmadığı zifiri karanlık günlerden geçtiğini" ama "isyan edip sokağa çıkmadığını" söyledi.

Başbakan Erdoğan, İmam Hatip Liseleri Mezunlar Mensupları Derneği'nin (ÖNDER) Sepetçiler Kasrı'nda verdiği iftara katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Erdoğan, Suriye ve Mısır'a değindi. Müslümanların ağır sorunlarının altında acı çekmeye devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, Suriye'de "Müslümanların acımasız bir katliama maruz kaldıklarını" ifade etti. Erdoğan, Mısır konusunda da, "Kardeşlerimiz kendilerine yapılan ağır haksızlığa karşı mücadele veriyorlar" dedi.

İslam coğrafyasındaki ve Türkiye'deki olaylar karşısında asla umutsuz olmayacaklarını, "çözülmeyeceklerini, sabır, itidal ve tahammülden" taviz vermeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bakınız Türkiye'deki imam hatip liseleri mücadelesi bir Müslüman'ın, bir müminin hadiseler karşısında nasıl tavır takınması gerektiğine çok güzel bir emsaldir. Çok anlamlı, ibretlik bir hikayedir. Milletin değerlerinin yok sayıldığı, çiğnendiği, ayaklar altına alındığı süreçlerden geçtik" diye konuştu.

İbadethanelerin ahır, depo ve müzelere çevrildiğini, kapılarına kilit vurulduğunu ileri süren Erdoğan, Kuran öğretiminin yasaklandığını söyledi ve 1932'deki Türkçe ezan uygulamasını, "Yüzyıllardır yurdumuzun üzerinde inleyen ezanın susturulduğu, yerine çirkin bir şarkının minarelerden söylendiği günlerden geçtik" diyerek örnek gösterdi.

'İsyan edip sokağa çıkmadılar'

Erdoğan, imam hatip liselilerin yaşadıkları konusunda "ışığın zerresinin dahi olmadığı zifiri karanlık günlerden geçildiği" benzetmesini yaparak, şunları söyledi:

"Bakın bu insanlar, isyan edip sokaklara çıkmadılar, ellerine palaları alıp dolaşmadılar. Ellerinde molotoflarla dolaşmadılar, ellerinde taş sopalarla dolaşmadılar. Bu insanlar ellerine silah alıp dağa da çıkmadılar. Gayrimeşruluğu akıllarının ucundan dahi geçirmediler. Her tehdide, her hakarete, her baskı ve zulme sabırla tahammülle dayandılar ve ortaya işte bu eserleri çıkardılar."

'İmam hatipler sadece bir okul değildi'

Konuşmasında imam hatiplerin sadece bir okul olmadığını söyleyen Erdoğan, "İmam hatipler bu ülkeye istikamet çizen, bu ülkenin ufkunu aydınlatan en önemlisi de bu ülkenin öz değerlerine sahip çıkıp, onları muhafaza eden nesillerin yetiştiği eğitim kurumlarıdır" diye konuştu.

'Nesiller yetiştirme mücadelesi'

"Zulmün ve baskının en ağır olduğu günlerde ağabeylerimiz, o büyüklerimiz, o gönül erleri umutsuzluğa, hüzne kapılsalardı, belki biz bugün burada olmayacak, belki bugün bu iftar sofrasının etrafında muhabbet edemeyecektik. Biz onlara çok şey borçluyuz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu borcu ödemekle mükellefiz ve bu borcu ödemenin yolu, tıpkı onlar gibi her türlü meşakkat karşısında sabredip, nesiller yetiştirme mücadelesi vermek. Sabır, tahammül ve iman, onlara ek olarak nesil yetiştirme mücadelesi yani cehdi emin olun içinde bulunduğumuz şu manzarayı değiştirmeye ziyadesiyle yetecektir. Çok büyük hedeflerimiz olacak ama küçücük meseleleri küçüktür, küçücüktür diye asla ıskalamayacağız."