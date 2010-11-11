Erdoğan ilkokulda türban konusunda Gül'e katılmadı!

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'Şu ana kadar taviz vermedik'

Başbakan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "dansöz" olarak karikatürü yapılmasına ilişkin olarak, "Tayyip Erdoğan’ı kediye köpeğe benzettikleri zaman bişey söylemediniz. Hep sevimli hayvan yaptınız. Onları savunuyordunuz. Bunu karikatüristlere sorarsanız daha isabetli olur. Çünkü ben karikatüristlerin özgürlük sınırının ne olduğunu öğrenemedim" dedi.Erdoğan, G20 toplantısına katılmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e hareketinden önce gazetecierin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ilkokulda türbanın doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı da bu sözlere aynen katıldığını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusuna, şu yanıtı verdi:"Bütün bu konularla ilgili olarak özellikle milletvekili seçimlerinin sonrasını ben çok önemsiyorum, yeni anayasayı çok önemsiyorum ve bu yeni anayasa ile birlikte aslında bu tür soru işaretlerinin netliğe kavuşabileceği düşüncesi içindeyim. Ve biz halkımızla bütünleşerek bu soruları netliğe kavuşturmanın da mücadelesini vereceğiz. Ben özgürlüklerin tanımı noktasında bireysel açıklama yapma noktasında da değilim. Çünkü özgürlüklere inancım çok farklı. Onun için bu süreç inanıyorum ki seçimden sonra yeni anayasayı hazırlayacağız. Yeni anayasanın en geniş manada mutabakatla çıkmasını arzu ederiz, bunu çıkardığımız takdirde artık bu tür açıklamalara da yer kalmayacaktır."Erdoğan, bir gazetecinin "Özgürlüklere olan inancım çok farklı, dediniz. Biraz daha açar mısınız, ben tam olarak anlayamadım" sorusu üzerine, şunları söyledi:"Az önce cevabı verdim. Bu konuyla ilgili geçmişte verdiğim birçok cevaplar var. Ben bu konunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Sizlerin de durmanızı istemiyorum. Ben zaten söylemiyorum, yaşıyorum, yaşadığıma göre de zaten bunu daha fazla anlatmaya gerek yok."

Erdoğan yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’nin yükselen bir ekonomi olarak G20’yi güçlü bir şekilde desteklediğini ve çalışmalara aktif katkı verdiğini söyledi. Türkiye’nin belirlediği kalkınma hedeflerinin G20’nin hedefleri ile örtüştüğüne dikkat çeken Erdoğan "Şu ana kadar bundan taviz vermedik bundan sonra da vermeyi düşünmüyoruz" dedi.



Basın özgürlüğü

Güney Kore’nin ardından Bangladeş’e gidecek olan Erdoğan burada gerçekleştireceği temaslarına ilişkin de bilgiler verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün AB Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye’nin İlerleme Raporu’nda basın özgürlüğü, yargı gibi konuların eleştirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, basın özgürlüğüne verdikleri önemi, göreve ilk geldikleri dönemde düzenlenen Basın Şurası ile ortaya koyduklarını söyledi. Hükümetin bu şurada alınan kararlara sadık kaldığını vurgulayan Erdoğan " Şu anki süreç hükümetle değil yargıyla alakalı bir süreçtir. Burada basın özgürlüğü dediğimiz olay sınırsız mıdır? Basın özögürlüğü de sınırlıdır. Eğer basın mensupları o sınırı çiğniyorsa yargı devreye girmektedir" dedi. Siyasetçilerin bile sınırlarının olduğunu söyleyen Erdoğan, görev süresi biten siyasetçinin dokunulmazlığının ortadan kalkmasıyla demokrasi kılıcının sallanmaya başladığını kaydetti.



Kürtçe tabelalar

Erdoğan, Diyarbakır Valiliği’nin İl Genel Meclisi’nin aldığı köy tabelalarına Kürtçe isimlerinin de yazılması kararını, iptal ettirmesine yönelik değerlendirmesinde ise yargının böyle bir karar vermesi durumunda bir değerlendirme yapamayacaklarını söyledi. Erdoğan "Yargı böyle bir kararvermiş adımını atmıştır. Acaba bu ülkenin sorunları bu mudur? Buralarda mıdır?. Buraya kadar bu sorular inmişse biz bu işi bitirdik demektir" dedi.



Bedelli askerlik gündemde yok

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin sözleşmeli er konusu, askerlik süresinin kısaltılması ve bedelli askerlik konularında gelinen son durumu sorması üzerine ise, sözleşmeli er çalışmasının devam ettiği bilgisini verdi. Erdoğan bedelli askerlik konusunda ise kesin konuşarak "Bedelli kesinlikle gündemde yoktur" dedi.



Ağca'nın TRT programı

Papa’ya suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca’nın TRT’de bir tartışma programına katılması konusunda değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Ağca’nın devlet televizyonunda programa katılması konusunda devlet kanalı özel kanal ayırımına değindi. "Bunu özel kanal devlet kanal diye niye ayırıyorsunuz?" diyen Erdoğan devletçliğin geride kaldığını, özgürlüklerin öne çıktığını söyledi.

Öte yandan Hantepe Baskını konusunda yeni düşen ses kayıtlarına ilişkin bir soruya değerlendirme yapmaktan kaçınan Erdoğan, konunun takibinin yapıldığını söyledi.



'Karikatürcülere sorun'

Erdoğan’ın basın toplantısının sonunda bir gazeteci basın özgürlüğü konusundaki sözlerini hatırlatarak Sabah Gazetesinde yer alan Salih Memecan’ın kaleme aldığı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dansöz olarak resmedildiği karikatürü de basın özgürlüğü içerisinde değerlendirip değerlendirmediğini sordu."Bunu karikatüristlere sorun" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan’ı kediye benzettikleri zaman birşey söylemediniz, köpeğe benzettikleri zaman bişey söylemediniz. Hep sevimli hayvan yaptınız. Onları savunuyordunuz. Karikatüristler bunu yapar diyordunuz. Bunu karikatüristlere sorarsanız daha isabetli olur. Çünkü ben karikatüristlerin özgürlük sınırının ne olduğunu öğrenemedim."