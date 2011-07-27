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Politika

ERDOĞAN: İLK TOPLANTI TÜRKİYE'DE BAKÜ (A.A)

27 Temmuz 2011 18:51

-ERDOĞAN: İLK TOPLANTI TÜRKİYE'DE BAKÜ (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin ilk toplantısının Türkiye'de yapılacağını söyledi. Başbakan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa yaptıkları yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçtiler. Heyetler arası görüşme öncesinde konuşan Aliyev, Başbakan Erdoğan'a ''Ülkemize hoş geldiniz'' dedi. 12 Haziran genel seçimlerinde gösterdiği başarı dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ı tebrik eden Aliyev, ''Son seçimde gösterdiğiniz başarıdan dolayı da sizi yürekten kutluyorum. Seçimlerden sonra buraya yaptığınız ziyaret ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu göstermektedir'' diye konuştu. Güncel konuları ele aldıklarını ifade eden Aliyev, iki devletin de bu konularda ortak düşünceye sahip olduklarını dile getirdi. Başbakan Erdoğan da Aliyev'e ev sahipliği nedeniyle teşekkür ederek, 12 Haziran seçimlerinin ardından bir gelenek olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdikten sonra ikinci ziyaretini de Azerbaycan'a yaptığını anımsattı. Erdoğan, ''Baş başa görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik. Askeri, ticari, ekonomik, sosyal kültürel konular görüştük. Bölgesel sorunları değerlendirme imkanı oldu. Geleceğe dönük ne gibi adımlar atabiliriz bunları ele alma imkanı oldu. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey çok önemli. Bunun ilk toplantısını bizde yapmak için de heyecanla o günü bekliyoruz'' dedi. Görüşmeler daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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