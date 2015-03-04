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Erdoğan ilk kez bir yabancı konuğu Savarona'da ağırlıyor

Erdoğan Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç'i kabul ederek Savarona ile Boğaz'a açıldı

04 Mart 2015 15:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez bir yabancı konuğunu Savarona Yatı’nda ağırlıyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Savarona buluşması iptal olan Erdoğan Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç'i kabul ederek Savarona ile Boğaz'a açıldı.

Erdoğan’ın Bakir İzzetbegoviç ile saat 18:30’da Mabeyn Köşkü'nde bir araya geleceği açıklanmıştı.

Ancak Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, annesinin rahatsızlığı nedeniyle programını yarıda keserek Ankara’dan ayrıldı. Berdimuhamedov’un bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Savarona’daki programı da iptal edildi.

Erdoğan ve Berdimuhamedov Savarona yatı ile Boğaz gezisi yapacaktı.

Bunun üzerine Bakir İzzetbegoviç ile buluşma erkene alındı. Erdoğan, İzzetbegoviç’i Savarona yatında kabul etti. Erdoğan ve İzzetbegoviz beraberlerindeki heyetle birlikte İstanbul Boğazı'na açıldı.

Savarona Yatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından devralındıktan sonra ilk kez bir devlet kabulünde kullanılıyor.

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