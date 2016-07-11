Erdoğan ilk kez basket oynarken görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah saatlerinde basketbol oynadığı an çekilen bir kare yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, daha önce Antalya'dan geldiğini söyleyen genç bir öğrenci "Spor yapıyor musunuz, sağlık durumunuz nasıl" diye sormuştu. Erdoğan "Basket var, koşu var, ağırlık çalışmaları var. Sabahları kapalı ve açık spor yapıyorum. Kilomu da korumaya çalışıyorum. Boyum 85, kilom 95" cevabını vermişti. Erdoğan'ın ilk kez basketbol oynadığı fotoğraf ortaya çıktı.