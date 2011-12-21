-Erdoğan: ''İlk adımı yarın açıklayacağım'' TBMM (A.A) - 21.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Meclisindeki yasa teklifine ilişkin, ''Yarınki açıklamam büyük ihtimalle birinci etaba yönelik neler yapacağız, bunu açıklayacağım ve 2. etap, 3. etapta ne gibi yaptırımlarımız olacak onları da açıklayacağız. Şu anda Sarkozy'nin oy hesapları üzerinde akla ziyan bu adımları, Fransa-Türkiye ilişkilerine zarar verecektir'' dedi. Başbakan Erdoğan, TBMM Genel Kurulundan ayrılırken gazetecilerin Fransa Meclisindeki yasa teklifiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Yarın Fransa'da sözde soykırımın inkarını suç sayan yasa teklifi oylanacak. Sizin de bir mektubunuz oldu. Teklif geçerse, Türkiye'nin atacağı adımlar ne olacak? Büyükelçinin çekilmesi söz konusu olabilir mi?'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Bu konuyla ilgili olarak yarın bu yapılacak oylamadan sonra bizim biliyorsunuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimiz var. Ben basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanı Yanukoviç ile yapacağımız, bu konuyla ilgili açıklamalarımı yapacağım'' diye konuştu. ''Bizim etap etap bazı adımlarımız olacak'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Yarınki açıklamam büyük ihtimalle birinci etaba yönelik neler yapacağız, bunu açıklayacağım ve 2. etap, 3. etapta ne gibi yaptırımlarımız olacak onları da açıklayacağız. Şu anda Sarkozy'nin oy hesapları üzerinde akla ziyan bu adımları, Fransa-Türkiye ilişkilerine zarar verecektir. Temennim odur ki şu anda malum sosyal demokrat ağırlıklı bir yapı var. Sosyal demokrat ağırlıklı bu yapı, şu andaki iktidarın attığı bu adımı onlar iyi bir değerlendirmeye tabi tutar ve bunun yanında da bu yanlışı Senato bundan önce olduğu gibi düzeltir ve Türkiye-Fransa ilişkileri yine aynı minval üzere devam eder. Aksi takdirde bugün Fransa'da 500 bin Ermeni varsa 550 bin de bizim Türk vatandaşımız var. Yine tüm bunların yanında çok farklı olarak bir şey söyleyeceğim; aynı düşünceyi bizlerle paylaşan belki 2,3,4 milyon şu anda Fransa'da insan var. Bütün bu insanlar, bu atılan adımın şu ana kadar farkında değildi ama yarın Meclisten böyle bir kararın geçmesi halinde öyle zannediyorum ki Fransa'daki tepki, kendi vatandaşları içinde de çok daha artarak devam edecektir ve ben gerek yarın yapacağım açıklama gerek Cuma günü İstanbul'da uluslararası bir toplantıda yapacağım konuşmada bunları çok daha detaylı bir şekilde değerlendireceğim.'' Bir başka gazetecinin, ''Sarkozy, Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefonlarına çıkmıyor. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olabilir mi?'' sorusuna ''Diplomatik bir talihsizlik. Yani uluslararası diplomaside böyle bir gaf, böyle bir yanlış yapılmaz. Sarkozy, kendini tanımlamıştır'' yanıtını verdi.