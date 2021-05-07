Erdoğan'dan 'aşıda patent' açıklaması: Bilim tüm insanlığın ortak malıdır, bilimde kıskançlık olmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşıda patent tartışmalarına ilişkin olarak, ""Bilim tüm insanlığın ortak malıdır. Bilimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda, ‘Kimseye vermeyiz’ gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü desteği verdik, veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz. Dini cemaatlerin, azınlıkların nasıl bir ihtiyacı varsa kendilerine yardımcı olabileceğimizi ilettik.

Aşıda patent tartışması

Biz nasıl Çin aşısıyla başladık, Uğur Bey ve eşinin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz, Rus aşısıyla Sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Oradan da ciddi aşı alacağız, Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.

"Mısır halkına yönelik tavrımız çok olumlu"

Mısır halkına yönelik tavrımız çok olumlu. Mısır halkıyla Türk milletinin tarihe dayalı bir birlikteliği var. Düşman kardeşler olarak değil, dost olarak Mısır halkıyla tarihten gelen birlikteliğimizi yeniden kazanma gayreti içindeyiz. Mısır halkını zorla, Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içinde olmaları bizi üzer. Yeni süreç başladı. Bu süreç içinde önce istihbarat örgütlerimiz, sonra Dışişleri Bakanlığımız mensupları görüşmelere başladı. Bunu genişleterek devam ettireceğiz.

"Milletin kabul edeceği bir anayasa çıkarmak istiyoruz"

Sayın Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Ülkemizin meselesini görüşme imkânı buluyoruz. Yeni anayasa konusunu da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da konuştuk. Onlar hazırlıklarını gönderdiler. Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere, kendilerine takdim edeceğiz. Bunlar üzerinde ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete de takdim edeceğiz, STK'larla da görüşeceğiz. Milletin kabul edeceği bir anayasa çıkarmak istiyoruz.

Dış politikada Türkiye artık birilerinin çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil. Tarımda aynı şekilde gayet iyi konumdayız. Yoğun bir çalışmayla geleceğe de hazırlanıyoruz."