Erdoğan ile Trump'ın görüşme tarihi belli oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Eylül Perşembe günü New York'ta bir araya geleceğini bildirdi.

McMaster, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, 72'nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri ve Trump'ın programı hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Trump'ın 21 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıklayan Herbert Raymond McMaster, görüşmenin içeriğine dair herhangi bir değerlendirme ise yapmadı.

Aynı gün Trump'ın Afganistan ve Ukrayna liderleriyle de görüşeceğini dile getiren McMaster, Donald Trump'ın, Katar, Filistin, Ürdün, Mısır, İngiltere, Güney Kore, Japonya ve Afrikalı liderlerle temaslar gerçekleştireceğini de belirtti.