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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan ile telefonda görüşen Çipras: 8 askerin iadesi için gerekenler yapılacak

Çipras, Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesi için gerekenin yapılacağını söyledi

17 Temmuz 2016 02:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çipras, "Türkiye'de seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını" söyledi.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Çipras, Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Demokrasilerde darbelere yer olamayacağına dikkati çeken Çipras, seçilmiş hükümete ve Türk halkının iradesine saygı duyduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Çipras'a duygularından ve Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

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