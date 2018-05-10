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Erdoğan ile Ruhani telefonda görüştü

Görüşmenin gündeminde ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı vardı

10 Mayıs 2018 18:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındığı belirtildi.

ABD’nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı’nın korunmasından yana olduklarını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.

TIKLAYIN - Trump'ın İran anlaşmasından çekilme kararına Türkiye'de ilk tepkiler

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