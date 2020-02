Trump'ın İran anlaşmasından çekilme kararına Türkiye'de ilk tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına Türkiye’den de tepkiler üstü üste geldi.

Trump’ın kararına ilişkin açıklama yapan ilk isim olan Ekonomik Bakanı Nihat Zeybekci “Her olumsuzluk, her kriz kendi içerisinde fırsatları da barındırır. İran ile ticaret hacmimizi Türkiye olarak yeniden yapılandırabiliriz” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk oldu. Bakan Zeybekci Trump’ın kararına ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Her olumsuzluk, her kriz kendi içerisinde fırsatları da barındırır. İran bizim komşumuz. İran’la ekonomik anlamda birbirimizi tamamlayan özelliklerimiz var. Dünyanın dışladığı ve dünyaya kapatılmaya çalışan bir İran’ın Türkiye’ye doğru yaklaşımı olacaktır. Tabii bir global bir yapının içindeyiz. Yüzde 100 bundan ayrı bir hareket tarzımız olur diyemeyiz. Gönül isterdi ki dünyadaki silahlanma her şeyiyle bitirilsin. Orta Doğu coğrafyasında hiç kimsenin kitle imha silahları olmasın. Ekonomi Bakanı olarak bakmam gerekiyor bazı şeylere. Bunun için de Türkiye anlamında da bir fırsatın ortaya çıkacağından bahsedebiliriz. Ticaret hacmimizi Türkiye olarak yeniden yapılandırabiliriz. Ambargo gelirse insani ihtiyaçlar var."

Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da açıklamasında "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir." dedi.