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Politika

Erdoğan ile Putin Halep konusunda anlaştı

Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındı; Erdoğan Putin'e 'Fırat Kalkanı' harekâtı hakkında bilgi verdi

26 Ağustos 2016 19:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider Çin'deki G20 zirvesi esnasında ikili görüşme konusunda mutabık kalırken Halep'e insani yardım sağlama çabalarının hızlandırılması konusunda da anlaştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı. İki liderin Türk-Rus ilişkilerini normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, Halep'e insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Kalkanı harekatı hakkında da Putin'e bilgi verdiği görüşmede, bölgenin güvenliği açısından DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in Çin'deki G-20 zirvesi esnasında ikili bir görüşme yapma konusunda da mutabık kaldıkları öğrenildi.

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