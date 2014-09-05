T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan ile Merkel dinleme krizinin gölgesinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinleme skandalını Başbakanı Angela Merkel'le "çok açık ve net şekilde" konuşacağını belirtmişti

05 Eylül 2014 19:47

Türkiye ile Almanya arasındaki dinleme krizinin yankıları sürerken Galler'de kritik bir buluşma gerçekleşti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bu konuyu "çok açık ve net şekilde" konuşacağını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alman liderle Cardiff'teki NATO zirvesinde bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galler'deki NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Türkiye ile Almanya arasındaki dinleme krizinin yankılarının sürdüğü sırada gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier de katıldı.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

 

‘Kararlı adımlar atılmalı’

 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün NATO zirvesinde liderlere hitaben yaptığı konuşmada, "Suriye ve Irak'ta bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden şiddet ortamına karşı bütüncül bir yaklaşımla kararlı adımlar atılması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cardiff'te devam eden NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin dünkü oturumlarında yaptığı konuşmada, Irak, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Erdoğan, Afganistan konusunun görüşüldüğü, müttefik ve ortak ülke devlet ve hükümet başkanlarınının katılımıyla yapılan toplantıda, kritik ve hassas bir süreçten geçen Afganistan'a önümüzdeki dönemde de Türkiye olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

 

‘Şam rejiminin yaptıklarına seyirci kalındı’

 

Erdoğan, Cardiff Kalesi'ndeki Kuzey Atlantik Konseyi Çalışma Yemeği'ndeki konuşmasında da Irak, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun karşı karşıya bulunduğu temel güvenlik sınamalarının ele alındığı çalışma yemeği esnasındaki konuşmasında, "Suriye ve Irak'ta bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden şiddet ortamına karşı bütüncül bir yaklaşımla kararlı adımlar atılması gerektiğine" işaret etti. Erdoğan, "Şam rejiminin yaptıklarına seyirci kalınması neticesinde bölgede ortaya çıkan kaos ortamından yararlanan terör örgütlerine karşı kapsamlı bir strateji geliştirilmesi gerektiğini" vurguladı.

 

ETİKETLER

tayyip erdoğanangela merkelcumhurbaşkanışansölyetürkiyealmanyagallernato

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24