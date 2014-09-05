Erdoğan ile Merkel dinleme krizinin gölgesinde bir araya geldi

Türkiye ile Almanya arasındaki dinleme krizinin yankıları sürerken Galler'de kritik bir buluşma gerçekleşti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bu konuyu "çok açık ve net şekilde" konuşacağını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alman liderle Cardiff'teki NATO zirvesinde bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galler'deki NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Türkiye ile Almanya arasındaki dinleme krizinin yankılarının sürdüğü sırada gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier de katıldı.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

‘Kararlı adımlar atılmalı’

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün NATO zirvesinde liderlere hitaben yaptığı konuşmada, "Suriye ve Irak'ta bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden şiddet ortamına karşı bütüncül bir yaklaşımla kararlı adımlar atılması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cardiff'te devam eden NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin dünkü oturumlarında yaptığı konuşmada, Irak, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Erdoğan, Afganistan konusunun görüşüldüğü, müttefik ve ortak ülke devlet ve hükümet başkanlarınının katılımıyla yapılan toplantıda, kritik ve hassas bir süreçten geçen Afganistan'a önümüzdeki dönemde de Türkiye olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

‘Şam rejiminin yaptıklarına seyirci kalındı’

Erdoğan, Cardiff Kalesi'ndeki Kuzey Atlantik Konseyi Çalışma Yemeği'ndeki konuşmasında da Irak, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun karşı karşıya bulunduğu temel güvenlik sınamalarının ele alındığı çalışma yemeği esnasındaki konuşmasında, "Suriye ve Irak'ta bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden şiddet ortamına karşı bütüncül bir yaklaşımla kararlı adımlar atılması gerektiğine" işaret etti. Erdoğan, "Şam rejiminin yaptıklarına seyirci kalınması neticesinde bölgede ortaya çıkan kaos ortamından yararlanan terör örgütlerine karşı kapsamlı bir strateji geliştirilmesi gerektiğini" vurguladı.