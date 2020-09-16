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Politika

Erdoğan ile Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

16 Eylül 2020 19:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ileDoğu Akdeniz'deki gelişmeleri konuştu.

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erdoğan merkeldoğu akdeniztürkiye almanya
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