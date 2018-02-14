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Erdoğan ile görüşmüştü; Saadet Partisi Başkanı: Kimseyle ittifak içinde olmayacağız

"Kendi adayımızı çıkaracağız"

14 Şubat 2018 10:45

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklarını belirterek, "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" dedi.

CNNTÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programına konuk olan Karamollaoğlu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından merak edilen "ittifak" sorusuna yanıt verdi.

Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

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