Erdoğan ile görüşmesi tepki çekmişti; İlkay Gündoğan'a takım arkadaşlarından destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen İlkay Gündoğan, Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Almanya ile Suudi Arabistan arasında oynanan maçta kendi taraftarınca protesto edildi. Gündoğan'a takım arkadaşları tarafından destek geldi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alman Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Mario Gomez, basına yaptığı açıklamada, insanların Almanya'nın dünya şampiyonu olmak istediğini düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Dünya şampiyonluğu için İlkay ve Mesut'a ihtiyacımız var" dedi.

Gomez, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde köprüler kurulması gerektiğini kaydetti.

İlkay Gündoğan ile konuştuklarını dile getiren Alman Milli Takım Kaptanı Manuel Neuer, kendileri için önemli olduğunu ve yeteneğine ihtiyaç duyduklarını kendisine söylediklerini aktardı.

Milli takımın yüzde 100 İlkay Gündoğan'a destek verdiğini söyleyen Neuer, "Bu tür ıslıklamalar takıma zarar veriyor" ifadesini kullandı.

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Mats Hummels, hazırlık maçında böyle bir tepki beklemediklerini, milli takım oyuncularının İlkay ve Mesut'un yanında olduğunu belirtti.

Diğer yıldız futbolcu Joshua Kimmich de İlkay Gündoğan'a destek vererek, "Dünya şampiyonu olmak istiyorsak her oyuncunun desteklenmesi önemli. Taraflarların, her bir oyuncuya ve her bir taraftara ihtiyaç duyduğumuzu anlamaları gerekiyor" diye konuştu.

Alman Mili Takımı'nın Tunus kökenli futbolcusu Sami Khedira, bu tür tepkilerin kimseye yaramadığını belirterek, "Her oyuncu destek görmeyi hak eder. Bu sporla ilgili bir konu ve sporcular desteklenmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

İlkay Gündoğan, Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanan Almanya-Suudi Arabistan karşılaşmasının 57. dakikada Marco Reus'un yerine oyuna girdiğinde taraftarların tepkisine maruz kalmış, maçta da ayağına top geldiği anlarda ıslıkla protesto edilmişti.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmişti.