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Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Barzani'den HDP çıkışı

Erdoğan ile Barzani pazar günü bir araya gelecek

24 Şubat 2017 22:25

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP’li vekiller ve partinin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu. Barzani, barış süreci için Demirtaş ve diğer vekillerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

dihaber’de yer alan habere göre, Barzani, "Iraklı Kürtlerin bağımsızlıktan yana olduğu, ancak İran ve Türkiye'nin buna karşı olduğuna" dair bir soruya şu yanıtı verdi: 

"Referandum bizim doğal hakkımızdır. Bu konu, Bağdat’la aramızdaki bir iç meseledir. İran ve Türkiye’yle hiçbir ilgisi yoktur. Bir ulusun kendi geleceğine karar vermek istemesinin, demokrasi ve insan haklarına aykırı hiçbir yanı yoktur. Bu referandumu yapmak için hiç kimsenin izin ve müdahalesine ihtiyacımız da yoktur." 

"Eskide kaldı"

Barzani, Irak ve Suriye’nin sınırlarının anlamsız hale geldiğini söyleyerek, "Artık Suriye ve Irak’ta nasıl birleşik bir ülkeden söz edebiliriz? Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, bu iki ülkenin resmi sınırlarının hiçbir anlamının kalmadığını, bunun geçmişte kaldığını biliyor. Irak’ın güçlü bir merkezi yönetiminin olduğu dönemler eskide kaldı" diye konuştu. 

"HDP'li vekiller serbest bırakılmalı"

Barzani, 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP’li vekiller ve  Demirtaş ile ilgili de konuştu. Barzani, barış sürecine işaret ederek Demirtaş başta olmak üzere milletvekillerinin serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Barzani, "Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin serbest kalması gerekir" dedi.

 

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