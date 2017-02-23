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Politika

Erdoğan ile Barzani pazar günü bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomik, sınır güvenliği, insani ve kültürel açıdan konuşacağımız çok konu var

23 Şubat 2017 12:46

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin pazar günü öğleden sonra İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, IKBY diplomatik kaynakları Erdoğan ile Barzani'nin İstanbul'da bir araya geleceğini, görüşmenin pazar günü öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Konuşacağımız çok konu var. Irak bizim için her yönden önemli. Ekonomik açıdan, sınır güvenliği noktasında, insani açıdan, kültürel açıdan. Bu trafiğin devam ettirilmesi çok önemli. Çünkü sayın Barzani'nin şahsında Erbil yönetimi de hem DEAŞ'la hem de PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile aynı noktada durmaktadır. Bu konudaki işbirliğimizi ne kadar güçlendirirsek, bu iki ülke içinde o kadar faydalı olacaktır. Eş zamanlı olarak Bağdat-Erbil gerginliklerini geçmişe doğru düşündüğünüz zaman bu hassasiyeti biz her zaman dikkate alarak hareket ettik. Dengeleri, hassasiyetleri dikkate alarak, bu görüşmeyi gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYMesut BarzaniİstanbulRecep Tayyip Erdoğan

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