-ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN GAZETEYE İLAN VERDİ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Türkiye'nin pek çok sorununa çare olacağını düşündüğü ''Yeni Ekonomik Sistemi''ni, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak isteyen Yüksek Mühendis Oğuz Güler, Erdoğan'dan randevu alabilmek için son çare bir gazeteye ilan verdi. Güler, Başbakan Erdoğan'a ithafen kaleme aldığı ilanda, 61. hükümetin TBMM'nin güvenoyuna mazhar olduğunu belirterek, yeni hükümetin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Bakan ve vekillere yapılan ziyaretlerin neredeyse tamamının ''iş ve aş meselesiyle'' ilgili olduğuna inandığını ifade eden Güler, bu taleplere ancak yeni istihdam alanlarının oluşturulmasıyla cevap verilebileceğini vurguladı. Geliştirdiği ''Yeni Ekonomik Sistem''in istihdam alanında milyonlarca insana iş imkanı sağlamayı hedeflediğini belirten Güler, sistemin uzun bir dönemdir uzmanlar, akademisyenler ve iş çevreleri tarafından tartışıldığını ve kabul gördüğünü savundu. Ancak sistemin nihai sahibinin hükümet olduğunu kaydeden Güler, bakan ve bürokratların ''kapılarını çaldığını'' fakat çözüm yeri olarak icranın başı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterildiğini ifade etti. Güler, ilanda şu görüşlere yer verdi: ''Her zaman kolektif akıl vurgusunu tekrarlarsınız. Her zaman Türkiye için taş üstüne taş koyma hedefinizi belirtirsiniz. Bundan cesaret alarak, yüksek himmetinize sığınarak geleceğin Türkiye'si için bizim de bir tutam katkımızın olmasını istiyoruz. Sizin de yakındığınız bürokratik oligarşinin çarklarına bizi boğdurmadan, Yeni Ekonomik Sistemi gündeminize almanızı, aldırmanızı diliyoruz. Türk bilim adamlarının, Türk müteşebbislerin bir çok çalışması kendi ülkesinde itibar görmemesi nedeniyle dünyada ilgi görüyor. Böylece Türkiye kazanmıyor, Türk milleti kazanmıyor. Bu yüzden görsel medya, sistemi masaya yatırırsa sistem Türkiye'de zaten kalır. Sayın Başbakanım, Siz iktisatçısınız. Hesaptan, kitaptan anlarsınız. Yeni Ekonomik Sistemi sizlere verilen dosyadan inceleyebilirsiniz. Sistemi, www.oguzguler.com'da ki 'Sistemin Özeti' kısmından okuyabilirsiniz. Ancak bizzat kendi heyecanımızla konuyu size aktarmak istiyoruz. Zat-ı Alinizden tüm Türkiye için saatlerinizi, 10'ar dakikalarınızı değil, yalnızca dakikalarınızı talep ederek, randevu istiyorum.''