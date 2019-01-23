Putin ile Erdoğan'dan ortak tepki: Avrupa'dan Birleşmiş Milletler'e yazılan mektup bizi şaşırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 1 saat 50 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, Avrupa'dan Suriye'deki anayasa komitesi için Birleşmiş Milletler'e yazılan mektubun kendilerini şaşırttığını belirtti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme kararı üzerine değerlendirmeler yaptık" diye konuştu. Erdoğan ayrıca ABD'nin çekilme sürecinde boşluk oluşmamasının önemli olduğunu da vurguladı.

Erdoğan, "Anayasa komitesinin kurulması aciliyet arz ediyor. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunu da değerlendirdik. İşbirliğimizi önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz. Önümüzdeki ay bu kez Ruhani'nin de katılımıyla yeni bir üçlü zirveyi Rusya'da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Suriye'de kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıldığını belirten Putin, "Suriye’deki durumu görüştük. Suriye’de kalıcı bir çözüm üzerine çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Görüş alışverişte bulunduk" dedi.

Putin'in açıklamaları şöyle:

- Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti. Suriye'de siyasi çözümü görüştük. Türkiye, Rusya, İran zirveleri de verimli geçti. Sıradaki zirveyi Rusya’da yapmayı hedefliyoruz. Tarih konusunda mutabakat sağladık, İran tarafıyla da görüşmeliyiz. Görüşme yapıcı bir atmosferde geçti. Ekonomi, beşeri ilişkilere yoğunlaştık. Tabii ki Suriye’deki durumu görüştük. Suriye’de kalıcı bir çözüm üzerine çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Görüş alışverişte bulunduk.



- Terör faaliyetlerinin durdurulması için görüşmeler yapıldı. Türkiye ile ortaklarımız terör tehdidine karşı birçok şey yapıyorlar. Bölgede gerginliğin azaltılması için birçok şeyin yapılması gerekiyor. İdlib’in istikrara kavuşması için neler yapılabilir bunu görüştük. Bu çalışmalar terörle mücadeleye zarar vermemelidir.



- ABD’nin Suriye’den çekilme kararının bölgeyi ne şekilde etkileyeceği de görüşüldü. Planlarını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak. Bölge şu anda Kürtlerin elindedir. Şam’ın Kürtlerle diyalog halinde olmalarını teşvik ediyoruz. Bu sadece Türkiye’nin değil, komşu ülkelerin de yararına olacaktır. Ekonomi alanındaki işbirliğimiz artıyor. Geçen sene 23 milyar dolar hacmine ulaştık.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Rusya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bu ziyaretimiz Kerç boğazında yaşanan elim bir kaza sonrasında gerçekleşiyor. Pazartesi günü meydana gelen kazada aralarında 4 vatandaşımızın da bulunduğu kazada 16 kişi hayatını kaybetti.



- Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret ve kültür alanında çok önemli iş birliği vardır. Turizm de bu işin başını çekiyor. Ekonomi alanında olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Ticaret hacmimiz de artıyor.



- Türk akım projeleri ve Akkuyu Nükleer Santrali projesi de emin adımlarla ilerliyor. Rusya ve Türkiye karşılıklı olarak kültür ve turizm etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 6 milyona yakın Rus misafirimizi ağırladık.

- Suriye'deki durumu da ele alma fırsatı bulduk. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme kararı üzerine değerlendirmeler yaptık. Yakın diyaloğumuz ve işbirliğimiz sayesinde pek çok olumlu gelişmeye adım attık.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.