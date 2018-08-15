ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN KATAR EMİRİ TEMİM, TÜRKİYE'YE 15 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM YAPACAK

ANKARA, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ı çalışma ziyareti çerçevesinde ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını belitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan basın açıklaması şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirmişlerdir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-İmadi’nin de hazır bulundukları görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir.\"