Erdoğan ile Clinton İran'ı konuştu

T24 -

ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın Başbakan Erdoğan'ı İran'a yaptırımların sıkılaştırılması konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton arasında gerçekleşen görüşmede, "Ermenistan, Kıbrıs, Orta Doğu, terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ve Irak konusunun gündeme geldiği" öğrenildi.Four Seasons Otel'de gerçekleşen ve 20 dakika olarak planlanan görüşme bir saat sürdü.İki taraf da görüşmenin kendileri açısından verimli geçtiğini ifade ettiler.Diplomatik kaynaklar, İran'ın nükleer programı konusunda Viyana'daki görüşmelerin ardından Türkiye'nin çabalarının olmaması halinde konunun daha olumsuz bir noktaya gelebileceğine işaret ettiler.Alınan bilgiye göre görüşmede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yarın İran'a gideceğine işaret edilerek, Davutoğlu'nun diplomatik zeminde atılması gerekli adımlar konusunda iyimser bir şekilde İran'a gittiği kaydedildi.Ermenistan Anayasa Mahkemesinin kararının da değerlendirildiği görüşmede, bu konuda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı, kararın süreci yokuşa sürücü nitelikte olduğu ifade edildi.Ayrıca, Türkiye'nin Ermenistan meselesini Kafkasya'nın normalleşme süreci içinde gördüğüne, Minsk Grubu'nun bu konuda çözüm için daha aktif bir rol içinde olmasının gerektiğine vurgu yapıldı.Kıbrıs konusunda da müzakerelerin sürmesi konusundaki görüşler yinelendi.Terörle mücadelede etkin işbirliğinin sürmesinin yararına işaret edilen görüşmede, ekonomi alanında da iki ülke arasındaki model ortaklık programı çerçevesinde koordinatör Bakan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın önümüzdeki haftalarda bir görüşme yapmak üzere ABD gideceği kaydedildi.Görüşmede ayrıca, Clinton'ın Türkiye'nin Gazze konusundaki insani duyarlılığını paylaştığını ifade ettiği de öğrenildi.Erdoğan dün Amerikalı senatör John Kerry ile de yine İran konusunda ayaküstü sohbet etmişti.Başbakan Erdoğan, Katar Başbakanı ile görüşmesinin ardından ise uranyum takasına Türkiye'nin hala sıcak baktığını söyleyerek bu konuda olumlu mesajlar verdi.